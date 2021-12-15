Гилберт Аренас: Ева Лонгория сказала, что я был одним из её любимых игроков

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал, что во время выступлений за «Вашингтон Уизардс» он был любимчиком у жены Тони Паркера Евы Лонгории.
«Не помню, откуда я это услышал, но она сказала, что я один из её любимых игроков. Но вы знаете, она была замужем за моим другом Тони Паркером, так что я не претендовал на отношения с ней», — приводит слова Аренаса The Sports Rush.
Гилберт Аренас называл себя величайшим игроком в истории НБА. По словам баскетболиста, он получил за 17 матчей $ 62 млн. Позже он оказался в центре скандала после того, как у него в шкафчике нашли огнестрельное оружие в конце 2009 года. В начале 2010 года баскетболист «Вашингтон Уизардс» был дисквалифицирован на неопределённый срок до конца расследования. В дальнейшем Аренас перешёл в «Мемфис Гриззлис», а доигрывал карьеру в Китае.
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