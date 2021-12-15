«Бруклин» совершил трансфер после потери 7 игроков из-за коронавируса

«Бруклин Нетс» согласовал контракт с защитником Лэнгстоном Гэллоуэем, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Лига предоставила «Бруклину» исключение в связи с большим количеством игроков, выбывших из протоколов по коронавирусу. Семь баскетболистов «Нетс» ранее были отправлены на карантин: Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун. Все они пропустят как минимум 10 дней. Кроме того, в составе отсутствуют отказавшийся от вакцинации разыгрывающий Кайри Ирвинг и травмированный атакующий защитник Джо Харрис.



В прошлом сезоне Гэллоуэй в составе «Финикс Санз» принимал участие в финале НБА, где его команда уступила «Милуоки Бакс».