«Бруклин» совершил трансфер после потери 7 игроков из-за коронавируса
Поделиться
«Бруклин Нетс» согласовал контракт с защитником Лэнгстоном Гэллоуэем, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Лига предоставила «Бруклину» исключение в связи с большим количеством игроков, выбывших из протоколов по коронавирусу. Семь баскетболистов «Нетс» ранее были отправлены на карантин: Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун. Все они пропустят как минимум 10 дней. Кроме того, в составе отсутствуют отказавшийся от вакцинации разыгрывающий Кайри Ирвинг и травмированный атакующий защитник Джо Харрис.
В прошлом сезоне Гэллоуэй в составе «Финикс Санз» принимал участие в финале НБА, где его команда уступила «Милуоки Бакс».
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
20:22
-
19:50
-
19:18
-
18:34
-
17:34
-
16:54
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
14:42
-
13:40
-
11:51
-
10:54
-
09:52
-
08:49
-
08:18
-
06:28
-
04:15
-
00:29
- 14 декабря 2021
-
23:27
-
22:41
-
21:45
-
21:38
-
20:45
-
20:00
-
19:16
-
18:16
-
16:19
-
15:23
-
14:09
-
13:34
-
12:34
-
11:47
-
10:17
-
09:13
Партнерский контент