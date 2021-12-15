«Парма» уверенно обыграла немецкий «Байройт» в Кубке Европы ФИБА

Пермская «Парма» на своей площадке уверенно переиграла немецкий «Байройт» во втором матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. Счёт встречи — 92:78.

Хозяева ударно начали игру, обеспечив себе преимущество уже в первой четверти — 32:26. Вторая четверть также прошла под диктовку пермяков, и на перерыв команды ушли со счётом 58:44.

Ход игры в третьей четверти не поменялся — «Парма» продолжала увеличивать своё преимущество (22:18). А вот заключительный отрезок матча стал единственным, в котором немецкий коллектив сумел одержать победу, однако от итогового поражения «Байройт» это не спасло.

После двух матчей российская команда лидирует в группе I, имея в своём активе 2 победы. «Байройт» в двух встречах имеет 2 поражения.