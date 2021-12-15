Велимир Перасович и Марио Хезонья прокомментировали разгромную победу УНИКСа над ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович и форвард Марио Хезонья поделились мнением о матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (88:67).

«Во второй четверти мы начали играть по-настоящему жёстко в защите. Мы совершали перехваты, что позволяло убегать в быстрые отрывы и набирать лёгкие очки. Во второй четверти мы переломили игру. В третьей десятиминутке продолжали уверенно действовать, но ключевым моментом была действительно хорошая игра во второй четверти», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.

«Мы сражались. Знаем, насколько ЦСКА хорош, но мы также очень хороши. Мы знали, что нам нужно сражаться на площадке. Они физически подготовлены, очень хорошая команда, но мы сделали свою работу и одержали победу, поэтому я счастлив. Мы были готовы, приложили все усилия, чтобы вернуться во второй четверти. А третья четверть всегда самая важная в любой игре. Мы выдержали бурю и закрыли игру в четвёртой четверти», — заявил Хезонья.