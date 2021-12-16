ЦСКА может принять строгие меры после домашнего поражения с антирекордной разницей

ЦСКА может оштрафовать своих игроков и тренеров на 10% месячной зарплаты за январь, сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере».



Причина возможных санкций — разгромное домашнее поражение от УНИКСа (67:88) в 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Для ЦСКА это самое крупное домашнее поражение в истории. 8 ноября 2012 года армейцы на своей площадке проиграли «Барселоне» (60:81) с той же разницей -21. Встреча с УНИКСом — вторая в истории, когда ЦСКА дома уступает с разницей 20 и более очков.



Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Марио Хезонья, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету Торнике Шенгелии (20). ЦСКА прервал серию из четырёх побед в Евролиге. УНИКС одержал шестую победу в последних семи встречах в турнире.



В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Альбой» 17 декабря, УНИКС в этот же день примет литовский «Жальгирис».