Димитрис Итудис: ЦСКА необходимо реабилитироваться после разочаровывающего матча с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и форвард Никита Курбанов поделились ожиданиями от матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».
«В матче против УНИКСа у нас получилось очень разочаровывающее выступление, особенно в первой половине. Оно разочаровало, прежде всего, тем, как мы отнеслись к игре. Так что нам необходимо реабилитироваться, быть готовыми к следующему матчу психологически и физически», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
«Вся подготовка получилась больше теоретической, мы, в том числе, разбирали и ошибки предыдущей встречи. В целом, должны быть готовы к серьезной игре. «Альба» показывает быстрый атакующий баскетбол, все бегут, меняются, действуют агрессивно. К тому же, они играют дома. Поэтому надо подойти к этому матчу с полной серьезностью и концентрацией. Соперники обладают хорошими снайперами, такими как Маодо Ло, потому для нас будет важно быть агрессивными в защите, стараться, чтобы свободные атаки им не доставались», — заявил Курбанов.
- 17 декабря 2021
-
10:46
-
09:44
-
09:40
-
09:13
-
09:08
-
08:54
-
07:33
-
00:37
-
00:18
-
00:02
- 16 декабря 2021
-
23:01
-
21:32
-
19:57
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:12
-
14:27
-
13:46
-
13:20
-
12:35
-
11:25
-
10:41
-
09:14
-
09:02
-
08:47
-
08:26
-
08:06
-
00:52