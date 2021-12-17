Димитрис Итудис: ЦСКА необходимо реабилитироваться после разочаровывающего матча с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и форвард Никита Курбанов поделились ожиданиями от матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».

«В матче против УНИКСа у нас получилось очень разочаровывающее выступление, особенно в первой половине. Оно разочаровало, прежде всего, тем, как мы отнеслись к игре. Так что нам необходимо реабилитироваться, быть готовыми к следующему матчу психологически и физически», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



«Вся подготовка получилась больше теоретической, мы, в том числе, разбирали и ошибки предыдущей встречи. В целом, должны быть готовы к серьезной игре. «Альба» показывает быстрый атакующий баскетбол, все бегут, меняются, действуют агрессивно. К тому же, они играют дома. Поэтому надо подойти к этому матчу с полной серьезностью и концентрацией. Соперники обладают хорошими снайперами, такими как Маодо Ло, потому для нас будет важно быть агрессивными в защите, стараться, чтобы свободные атаки им не доставались», — заявил Курбанов.