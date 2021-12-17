УНИКС уверенно обыграл «Жальгирис», добыв третью победу подряд в Евролиге

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл литовский «Жальгирис» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 66:53.
Казанцы в первой четверти захватили минимальное преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в одно очко. Во второй 10-минутке казанцы увеличили преимущество до трёх очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 26:23.
В третьем игровом отрезке «Жальгирису» удалось сравнять счёт, что сделало четвёртую 10-минутку решающей в матче. В заключительной четверти сильнее оказались казанцы, выигравшие отрезок со счётом 24:11. Итоговый счёт встречи — 66:53.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 20 очков. В составе гостей паркета девять очков на свой счёт записал Янис Стрелниекс.
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