УНИКС уверенно обыграл «Жальгирис», добыв третью победу подряд в Евролиге

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл литовский «Жальгирис» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 66:53.



Казанцы в первой четверти захватили минимальное преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в одно очко. Во второй 10-минутке казанцы увеличили преимущество до трёх очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 26:23.



В третьем игровом отрезке «Жальгирису» удалось сравнять счёт, что сделало четвёртую 10-минутку решающей в матче. В заключительной четверти сильнее оказались казанцы, выигравшие отрезок со счётом 24:11. Итоговый счёт встречи — 66:53.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 20 очков. В составе гостей паркета девять очков на свой счёт записал Янис Стрелниекс.