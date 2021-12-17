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УНИКС уверенно обыграл «Жальгирис», добыв третью победу подряд в Евролиге

УНИКС уверенно обыграл «Жальгирис», добыв третью победу подряд в Евролиге
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Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл литовский «Жальгирис» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 66:53.

Казанцы в первой четверти захватили минимальное преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в одно очко. Во второй 10-минутке казанцы увеличили преимущество до трёх очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 26:23.

В третьем игровом отрезке «Жальгирису» удалось сравнять счёт, что сделало четвёртую 10-минутку решающей в матче. В заключительной четверти сильнее оказались казанцы, выигравшие отрезок со счётом 24:11. Итоговый счёт встречи — 66:53.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 20 очков. В составе гостей паркета девять очков на свой счёт записал Янис Стрелниекс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
66 : 53
Жальгирис
Каунас, Литва
УНИКС: Хезонья - 20, Джекири - 11, Канаан - 11, Браун - 9, Браун - 5, Мэйо - 5, Списсу - 3, Брэнтли - 2, Воронцевич, Зайцев, Клименко, Узинский
Жальгирис: Блажевич - 9, Стрелниекс - 9, Кавано - 8, Небо - 7, Улановас - 7, Гиффей - 5, Кальнетис - 5, Уэбстер - 3, Зоран Драгич, Лекавичюс, Лукошюнас, Милакнис
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