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«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором овертайме

«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 108:104 (2ОТ) в пользу хозяев.

Гости выиграли первые три четверти поединка, каждую — с минимальным перевесом: 22:21, 22:19, 20:18. В последней десятиминутке «Нижний Новгород» навязал борьбу сопернику и несколько раз выходил вперёд. В итоге команды ушли на овертайм при счёте 82:82.

В первой дополнительной пятиминутке тоже не удалось выявить победителя — 9:9. Только во втором овертайме «Нижний Новгород» вырвал победу. Итоговый счёт — 108:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколум, набравший 25 очков. В составе «Нижнего Новгорода» отличился Роландас Фрейманис, он набрал 23 очка и собрал 10 подборов.

После 9 игр Единой лиги ВТБ «Нижний» идёт на 5-м месте, имея в своём активе 5 побед и 4 поражения. «Локомотив-Кубань» после 9 встреч занимает 6-ю строчку (5-4).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
108 : 104
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Нижний Новгород: Фрейманис - 24, Торопов - 22, Чадов - 14, М. Кулагин - 10, Стребков - 10, Ганькевич - 8, Личутин - 7, Платонов - 7, Антипов - 4, Карданахишвили - 2
Локомотив-Кубань: Макколум - 25, Мотли - 19, Кук - 15, Кидд - 11, Ильницкий - 9, Мартюк - 8, Ведищев - 7, Томпсон - 5, Уиттингтон - 5, Елатонцев, Емченко, Щербенев
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