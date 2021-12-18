«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 108:104 (2ОТ) в пользу хозяев.
Гости выиграли первые три четверти поединка, каждую — с минимальным перевесом: 22:21, 22:19, 20:18. В последней десятиминутке «Нижний Новгород» навязал борьбу сопернику и несколько раз выходил вперёд. В итоге команды ушли на овертайм при счёте 82:82.
В первой дополнительной пятиминутке тоже не удалось выявить победителя — 9:9. Только во втором овертайме «Нижний Новгород» вырвал победу. Итоговый счёт — 108:104.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколум, набравший 25 очков. В составе «Нижнего Новгорода» отличился Роландас Фрейманис, он набрал 23 очка и собрал 10 подборов.
После 9 игр Единой лиги ВТБ «Нижний» идёт на 5-м месте, имея в своём активе 5 побед и 4 поражения. «Локомотив-Кубань» после 9 встреч занимает 6-ю строчку (5-4).
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