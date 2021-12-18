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Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант попали в протокол по коронавирусу

Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант попали в протокол по коронавирусу
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Два игрока «Бруклин Нетс» включены в протокол НБА по профилактике коронавируса. Это разыгрывающий Кайри Ирвинг и форвард Кевин Дюрант, информирует в своём «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Таким образом, теперь в протоколе НБА девять игроков «Бруклина». Помимо Ирвинга и Дюранта, это Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.

Напомним, игрок, который был включён в протокол, должен провести на карантине 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два отрицательных теста на коронавирус в течение суток.

Ранее стало известно, что «Бруклин» принял решение вернуть в состав Ирвинга, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от занятий с командой.

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