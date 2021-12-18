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Составлен рейтинг игроков Евролиги. Лучший представитель ЦСКА — на 10-м месте

Составлен рейтинг игроков Евролиги. Лучший представитель ЦСКА — на 10-м месте
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Портал HoopsHype представил список Топ-30 игроков Евролиги в этом сезоне, составленный по метрике Global Rating.

Первое место занял форвард «Барселоны» Никола Миротич. На втором месте центровой «Реала» Уолтер Тавареш («Реал»), третьим идёт форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков («Олимпиакос»). Пятёрку замыкают Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») и Ян Веселы («Фенербахче»).

Лучший представитель ЦСКА — на 10-м месте, это лёгкий форвард Уилл Клайберн. Единственный россиянин, попавший в Топ-30, – защитник армейцев Алексей Швед, он на 13-й позиции.

Также отметим, что тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия на 12-м месте, Лоренцо Браун из УНИКСа — на шестом, а его партнёр по команде Марио Хезонья — на 11-м. Защитник «Зенита» Джордан Лойд — 7-й.

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