«Торонто» победил «Голден Стэйт». «Клипперс» уступили «Оклахоме» в одно очко
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 119:100.
Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внёс разыгрывающий Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 7 подборов и 12 передач. Наиболее результативным в составе «Уорриорз» форвард Жонатан Куминга – 26 очков, 1 подбор и 2 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 27, Барнс - 21, Ачиува - 17, Ватанабэ - 12, Буше - 11, Трент-мл. - 10, Ануноби - 7, Флинн - 7, Михайлюк - 5, Шампани - 2, Берч, Бонга, Бэнтон, Горан Драгич, Джонсон, Сиакам
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 26, Ли - 14, Пэйтон II - 13, Луни - 12, Муди - 11, Бьелица - 10, Тоскано-Андерсон - 9, Кьоцца - 3, Даутин - 2, Грин, Игуодала, Карри, Портер, Пул, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс
В параллельной игре «Оклахома-Сити Тандер» прервала серию из трёх поражений кряду, обыграв на домашнем паркете «Лос-Анджелес Клипперс» (104:103). В других ранее завершившихся встречах «Бруклин Нетс» дома уступил «Орландо Мэджик» (93:100), а «Бостон Селтикс» одолел «Нью-Йорк Никс» (114:107).
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 29, Гилджес-Александер - 18, Манн - 11, Базли - 10, Покушевски - 10, Гидди - 8, Робинсон-Эрл - 7, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Мускала - 2, Дек, Джером, Крейчи, Маледон, Роби, Уотсон, Фэйворс
Лос-Анджелес Клипперс: Кеннард - 27, Мэнн - 18, Джексон - 16, Батюм - 12, Бледсо - 9, Уинслоу - 9, Хартенштайн - 8, Зубац - 4, Бостон, Джонсон, Джордж, Ибака, Коффи, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Миллз - 23, Дюк - 18, Гриффин - 17, Томас - 15, Эдвардс - 9, Гэллоуэй - 4, Харрисон - 4, Эннис - 3, Бембри, Браун, Джонсон, Дюрант, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис, Шарп
Орландо Мэджик: Лопес - 20, Харрис - 17, Океке - 15, Вагнер - 14, Ford - 8, Gravett - 7, Джонсон - 7, Мюлдер - 7, Скофилд - 5, Айзек, Бамба, Браздейкис, Вагнер, Картер, Картер-Уильямс, Мур, Росс, Саггс, Фульц, Хэмптон, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Ричардсон - 27, Тейтум - 25, Браун - 23, Притчард - 16, Уильямс - 15, Кантер - 4, Смарт - 4, Джексон, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Хорфорд, Шрёдер, Эрнангомес
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 32, Уокер - 29, Рэндл - 20, Бёркс - 19, Ноэль - 4, Робинсон - 3, Hall, Sims, Барретт, Гибсон, Гримс, Куикли, Макбрайд, Нокс, Роуз, Саманич, Селден, Топпин
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