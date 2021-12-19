«Торонто» победил «Голден Стэйт». «Клипперс» уступили «Оклахоме» в одно очко

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 119:100.

Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внёс разыгрывающий Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 7 подборов и 12 передач. Наиболее результативным в составе «Уорриорз» форвард Жонатан Куминга – 26 очков, 1 подбор и 2 передачи.

В параллельной игре «Оклахома-Сити Тандер» прервала серию из трёх поражений кряду, обыграв на домашнем паркете «Лос-Анджелес Клипперс» (104:103). В других ранее завершившихся встречах «Бруклин Нетс» дома уступил «Орландо Мэджик» (93:100), а «Бостон Селтикс» одолел «Нью-Йорк Никс» (114:107).