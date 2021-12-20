Гомельский отреагировал на мнение, что Григонис — не усиление для ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте прокомментировал мнение о том, что Мариус Григонис — плохое усиление для ЦСКА.

«Любому игроку требуется время, чтобы осознать свою роль в новой команде. У разных игроков этот процесс занимает разное по продолжительности время. Мне кажется, что Григонис — игрок умный, и процесс адаптации у него подходит к концу», — написал Гомельский.

Григонис является воспитанником баскетбольной школы «Жальгириса», выходцем из молодёжного проекта клуба. За три года в клубе из Каунаса Марюс проявил себя в качестве одного из лидеров, приняв участие в 78 матчах Евролиги, выиграв три чемпионата и два Кубка Литвы. Наиболее удачно для защитника сложился прошедший сезон, в котором его средние показатели в Евролиге составили 13,4 очка (50,6% двухочковых, 45,6% трёхочковых, 94,4% штрафных), 2,2 подбора и 3,3 передачи.