Гомельский отреагировал на мнение, что Григонис — не усиление для ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте прокомментировал мнение о том, что Мариус Григонис — плохое усиление для ЦСКА.
«Любому игроку требуется время, чтобы осознать свою роль в новой команде. У разных игроков этот процесс занимает разное по продолжительности время. Мне кажется, что Григонис — игрок умный, и процесс адаптации у него подходит к концу», — написал Гомельский.
Григонис является воспитанником баскетбольной школы «Жальгириса», выходцем из молодёжного проекта клуба. За три года в клубе из Каунаса Марюс проявил себя в качестве одного из лидеров, приняв участие в 78 матчах Евролиги, выиграв три чемпионата и два Кубка Литвы. Наиболее удачно для защитника сложился прошедший сезон, в котором его средние показатели в Евролиге составили 13,4 очка (50,6% двухочковых, 45,6% трёхочковых, 94,4% штрафных), 2,2 подбора и 3,3 передачи.
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