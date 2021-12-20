Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

4-кратный чемпион НБА: Шакил О'Нил одолжил мне $ 70 тыс, но никогда не просил их вернуть

4-кратный чемпион НБА: Шакил О'Нил одолжил мне $ 70 тыс, но никогда не просил их вернуть
Комментарии

Бывший баскетболист «Детройта», четырёхкратный чемпион НБА Джон Сэлли рассказал любопытную историю о легендарном центровом Шакиле О'Ниле.

«Когда мне понадобились деньги, он спросил: „Сколько?“. Он одолжил мне 70 тысяч. И по сей день ни разу не спрашивал меня о них. Каждый раз, когда я подходил к нему и говорил, что моя ситуация стала гораздо лучше, он отвечал: «Нет, нет, всё в порядке, не волнуйся», — рассказал Джон Сэлли в интервью Vlad TV.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021