«Бостон» уступил «Филадельфии», «Чикаго» победил «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Бостоне (США), в котором на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 108:103. Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид – 41 очко. В «Бостоне» выделился Джейлен Браун, на его счету 30 очков.
В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 133:118. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 26 очков. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд, у него 23 очка.
Также «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Мемфис Гриззлис» со счётом 102:99.
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
133 : 118
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Чикаго Буллз: Дерозан - 26, Уайт - 24, Болл - 19, Вучевич - 18, Маккинни - 16, Кук - 11, Брэдли - 8, Дотсон - 5, Грин - 4, Симонович - 2, Браун, Джонс, Джонсон, Досунму, Карузо, Лавин, Томас, Уильямс
Хьюстон Рокетс: Вуд - 23, Тэйт - 16, Брукс - 15, Мартин - 15, Гордон - 10, Кристофер - 10, Шенгюн - 8, Огастин - 7, Мэтьюз - 6, Нваба - 6, Queen - 2, Гаруба, Грин, Никс, Портер, Тайс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 108
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 30, Тейтум - 17, Кантер - 15, Смарт - 15, Притчард - 14, Шрёдер - 8, Несмит - 4, Джексон, Лэнгфорд, Майлз, Паркер, Ричардсон, Томас, Уильямс, Уильямс, Фернанду, Хозер, Хорфорд, Эрнангомес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Карри - 26, Харрис - 25, Грин - 8, Тибулл - 7, Джо - 1, Powell, Бэсси, Драммонд, Коркмаз, Макси, Милтон, Ньянг, Рид, Симмонс, Спрингер, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
99 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 25, Брукс - 19, Морант - 16, Джексон - 15, Тиллман - 8, Кончар - 5, Андерсон - 4, Мелтон - 4, Адамс - 3, Альдама, Джонс, Калвер, Кларк, Меррилл, Пон, Тийе, Уильямс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Гидди - 19, Уильямс - 13, Дорт - 12, Базли - 10, Мускала - 9, Фэйворс - 6, Робинсон-Эрл - 5, Покушевски - 3, Манн - 2, Дек, Джером, Крейчи, Маледон, Роби, Уиггинс, Уотсон
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