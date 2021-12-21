«Бостон» уступил «Филадельфии», «Чикаго» победил «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Бостоне (США), в котором на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 108:103. Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид – 41 очко. В «Бостоне» выделился Джейлен Браун, на его счету 30 очков.



В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 133:118. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 26 очков. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд, у него 23 очка.



Также «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Мемфис Гриззлис» со счётом 102:99.