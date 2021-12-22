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«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в матче Еврокубка

«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в матче Еврокубка
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Завершился матч восьмого тура Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал сербский «Партизан». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 101:94.

Главным героем матча стал Эррик Макколлум, который записал на свой счёт 31 очко и стал самым результативным игроком противостояния.

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 23:22 в пользу гостей. Во второй четверти краснодарский клуб был сильнее и на большой перерыв ушёл с лидерством в 3 очка.

В третьей четверти команды так же упорно шли рядом друг с другом по счёту, однако хозяевам удалось по её итогам оторваться ещё на 2 очка. В заключительной части матча «Партизан» практически вплотную приблизился к «Локомотиву», однако российский клуб не упустил победу и за последние несколько минут даже увеличил преимущество.

После 8 игр команды имеют одинаковые показатели (6 побед, 2 поражения) и делят первое место в турнирной таблице.

Еврокубок. Группа A. 8-й тур
22 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
4-я четверть
101 : 94
Партизан
Белград, Сербия
Локомотив-Кубань: Макколум - 33, Кидд - 16, Кук - 15, Мотли - 11, Томпсон - 10, Уильямс - 6, Уиттингтон - 6, Ильницкий - 3, Мартюк - 1, Ведищев, Емченко, Паунич
Партизан: Глас - 21, Ледей - 19, Аврамович - 15, Загорац - 11, Пантер - 11, Смайлагич - 8, Дангубич - 2, Копривица - 2, Мадар - 2, Мур - 1, Милетич
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