«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в матче Еврокубка

Завершился матч восьмого тура Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал сербский «Партизан». Встреча завершилась победой российской команды со счётом 101:94.

Главным героем матча стал Эррик Макколлум, который записал на свой счёт 31 очко и стал самым результативным игроком противостояния.

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 23:22 в пользу гостей. Во второй четверти краснодарский клуб был сильнее и на большой перерыв ушёл с лидерством в 3 очка.

В третьей четверти команды так же упорно шли рядом друг с другом по счёту, однако хозяевам удалось по её итогам оторваться ещё на 2 очка. В заключительной части матча «Партизан» практически вплотную приблизился к «Локомотиву», однако российский клуб не упустил победу и за последние несколько минут даже увеличил преимущество.

После 8 игр команды имеют одинаковые показатели (6 побед, 2 поражения) и делят первое место в турнирной таблице.