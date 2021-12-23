«Барселона» установила рекорд по штрафным и спаслась после сомнительного фола на Миротиче

«Барселона» вырвала победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (111:109 ОТ).
Баскетболисты «Барселоны» реализовали 42 штрафных, установив клубный рекорд и повторив рекорд в истории Евролиги для одной игры. «Барселона» стала четвертой командой в истории Евролиги, которая добралась до отметки 42 штрафных в матче. Ранее это делали «Маккаби» в 2003 году, «Цибона» в 2006-м и «Панатинаикос» в 2007-м. «Барселоне» потребовалось наименьшее количество попыток (44) для покорения отметки. «Барселона» перевела матч в овертайм после сомнительного фола на тяжёлом форварде Николе Миротиче, который реализовал три попытки с линии.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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