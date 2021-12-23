«Нью-Йорк» на продолжительное время остался без Деррика Роуза

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз перенёс операцию на правом голеностопе, сообщает Hoops Rumors.
Состояние Роуза будет переоценено через восемь недель. При этом существует вероятность, что игрок сможет восстановиться через 6 недель. 33-летний защитник имеет долгую историю травм, начиная с порванной крестообразной связки в плей-офф 2012 года. На протяжении всей своей карьеры он испытывал проблемы с обеими голеностопами. Ожидается, что во время отсутствия Роуза заметное увеличение минут получит разыгрывающий Кемба Уокер, который недавно был возвращён в состав после отстранения по решению главного тренера Тома Тибодо.
В этом сезоне Роуз принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 12 очков, 3 подбора и 4 передачи.
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