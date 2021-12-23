Агент Леброна Джеймса отреагировал на слухи о желании клиента покинуть «Лейкерс»

Журналист Шемс Харания рассказал о том, что агент Леброна Джеймса опроверг слухи о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» хочет покинуть команду.

«Я слышал непосредственно от Рича Пола, что Леброн Джеймс не покинет «Лейкерс». Эта команда явно не в форме, и она очень активна на рынке торговли», — сказал журналист в шоу Пэта Макафи.

Напомним, вчера ночью, 22 декабря, «Лос-Анджелес Лейкерс» играл с «Финикс Санз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении «Финикса» со счётом 108:90, тем самым «Лейкерс» потерпели третье поражение кряду.



Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс – 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.



«Финикс» (25-5) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (16-16) – на 8-м месте.