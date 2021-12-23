Айзея Томас: все эти люди, которых называют лучшими в истории, были обыграны моей командой
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Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает, что его команда была лучшей в оборонительном плане за всю историю лиги.
«Все эти люди, о которых говорят, что они лучшие в истории — мои команды обыгрывали их всех. Мы, вероятно, были лучшей оборонительной командой, когда-либо игравшей в НБА», — приводит слова Айзеи Yahoo Sports.
Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.
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