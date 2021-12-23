Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Маккаби» удалось вернуться в игру с «Зенитом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (73:71).



«Спасибо всем болельщикам на арене, они очень помогли нам во время матча. Первые 20 минут мы играли действительно хорошо. В третьей четверти совершенное нормально, что «Маккаби» отреагировал и усложнил нам ситуацию. Считаю, что мы контролировали игру на протяжении 35 минут матча. В последние пять минут мы не контролировали игру, сделали слишком много потерь, поэтому «Маккаби» нашёл способ вернуться в борьбу. Несмотря на это, наша защита была более или менее в порядке, соперник набирал очки в быстрых отрывах после наших потерь.



В концовке матча одна хорошая защита или одно хорошее нападение может решить исход, сегодня в нашу пользу. Мы рады этой победе. Впереди нас ждут два матча с УНИКСом и «Црвеной Звездой», которые находятся в прекрасной форме. Мы должны хорошо восстановиться физически и быть готовыми психологически», — цитирует Паскуаля официальный сайт команды.