Две звезды НБА выбыли из-за коронавируса

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс попали в протоколы безопасности НБА по коронавирусу, сообщает Hoops Rumors.

Бил прошлым летом упустил возможность сыграть на Олимпиаде из-за заражения коронавирусом. Перед началом сезона баскетболист признавался, что не вакцинировался. В этом сезоне он набирает в среднем 23,3 очка, 4,9 подбора и 5,9 передачи.

В этом сезоне Таунс набирал в среднем 24,5 очка, 9,1 подбора и 3,6 передачи в 30 матчах. Мать Таунса Жаклин умерла в апреле прошлого года из-за осложнений, вызванных COVID-19. Кроме того, от коронавируса умерли ещё шесть членов его семьи. Таунс ранее сдавал положительный тест в январе и пропустил 13 матчей прошлого сезона в связи с этим.