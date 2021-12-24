Эксперт: «Бруклин» совершил один из самых позорных поступков в свой истории

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит жёстко раскритиковал руководство «Брукдин Нетс» за решение вернуть Кайри Ирвинга в состав команды.
«Это было ужасное решение. Позорное решение. Руководство команды невероятно разочаровывает, лига должна вмешаться. Сменить курс и позицию – один из самых позорных поступков, которые «Нетс» когда-либо совершали», — приводит слова Стивена Эй Смита ESPN.
Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» принял решение вернуть в состав 29-летнего баскетболиста, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от занятий с командой. При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.
- 24 декабря 2021
-
18:49
-
17:46
-
16:56
-
15:36
-
15:16
-
14:00
-
13:41
-
12:32
-
11:41
-
10:40
-
09:35
-
09:32
-
09:16
-
06:58
-
05:34
-
02:10
-
01:22
-
00:59
-
00:36
- 23 декабря 2021
-
23:48
-
22:45
-
21:54
-
20:30
-
19:56
-
18:53
-
17:43
-
16:16
-
15:38
-
14:31
-
13:58
-
12:51
-
11:47
-
11:39
-
10:45
-
09:26