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Эксперт: «Бруклин» совершил один из самых позорных поступков в свой истории

Эксперт: «Бруклин» совершил один из самых позорных поступков в свой истории
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Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит жёстко раскритиковал руководство «Брукдин Нетс» за решение вернуть Кайри Ирвинга в состав команды.

«Это было ужасное решение. Позорное решение. Руководство команды невероятно разочаровывает, лига должна вмешаться. Сменить курс и позицию – один из самых позорных поступков, которые «Нетс» когда-либо совершали», — приводит слова Стивена Эй Смита ESPN.

Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» принял решение вернуть в состав 29-летнего баскетболиста, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от занятий с командой. При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

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