Кайл Кузма и Леброн Джеймс прибыли на игру в странных нарядах, не показав своего лица

Баскетболисты «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма и Леброн Джеймс прибыли на матчи регулярного чемпионата НБА в странных нарядах, которые полностью закрывали их лица. Фотографии Кайла Кузмы были опубликованы в «твиттере» команды «Вашингтон Уизардс», а фото Леброна показала пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» в «твиттере».
Неизвестно, была ли данная акция спланированной, или стала простым совпадением.
Напомним, в минувший игровой день «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромно проиграл «Сан-Антонио Спёрс» (110:138). У «Лейкерс» 36 очков и 9 подборов набрал Леброн Джеймс, в составе «Спёрс» 30 очков на счету Кейта Бэйтс-Диопа.
«Вашингтон», в свою очередь, обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 124:117. Значительный вклад в успех гостей внёс Спенсер Динвидди – 21 очко. В «Нью-Йорке» выделился Кемба Уокер, на его счету 44 очка.
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