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76-летний Пэт Райли встретился с блогером-боксёром Джейком Полом

76-летний Пэт Райли встретился с блогером-боксёром Джейком Полом
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76-летний президент «Майами» Пэт Райли встретился с блогером и боксёром Джейком Полом на парковке. Видео встречи было опубликовано в «инстаграме» Side Line Sources.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Side Line Sources.

На видео можно увидеть, как Райли в шутку встал в стойку, предлагая Полу побоксировать. Блогер рассмеялся, после чего они по-дружески обнялись.

Напомним, несколько дней назад Пол жёстко нокаутировал бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли в боксёрском поединке. Бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Изначально было запланировано, что соперником Пола должен стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка Томми был вынужден сняться из-за травмы.

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