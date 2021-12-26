Кевин Дюрант и Кевин Лав отреагировали на развязку-триллер в матче «Лейкерс» — «Бруклин»

Звёздный игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав высказались об исходе матча регулярного чемпионата НБА, в которым встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нетс».
«Сохраните это», — написал Дюрант в своём «твиттере».
«Четвёртая четверть получилось бесшабашной», — отметил заключительный игровой отрезок Лав.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, «Лейкерс» и «Нетс» сыграли со счётом 115:122 в пользу «Бруклина». В четвёртой четверти преимущество баскетболистов «Нетс» достигало 23 очков, однако незадолго до её окончания «Лос-Анджелес» смог сравнять счёт — и всё же гости вырвали победу. Дюрант не принимал участия в этой встрече, так как попал в коронавирусный протокол.
В следующем матче регулярного чемпионата «Бруклин» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» встретится с «Хьюстон Рокетс».
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