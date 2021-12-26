Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс отреагировал на пять подряд поражений «Лейкерс»

Леброн Джеймс отреагировал на пять подряд поражений «Лейкерс»
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое его клуб потерпел в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» 115:122, что стало для «Лейкерс» уже пятым проигрышем подряд.

«Конечно, я не могу назвать себя очень терпеливым человеком. Да, наконец вернулись несколько ключевых парней, но нам всё ещё не хватает других. Мы просто стараемся сохранять спокойствие.

Очевидно, что эта полоса неудач — не то, чего мы все так хотим. Но никто не будет нас жалеть. Сейчас не только мы испытываем проблемы с составом. В такой же ситуации оказались «Голден Стэйт» и «Финикс».

Сейчас нам просто нужно использовать всякую возможность по максимуму. Нужно выходить и играть, играть по нашей системе», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.

Новость по теме
Леброн Джеймс установил антирекорд за время выступлений в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021