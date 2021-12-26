Леброн Джеймс отреагировал на пять подряд поражений «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое его клуб потерпел в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» 115:122, что стало для «Лейкерс» уже пятым проигрышем подряд.
«Конечно, я не могу назвать себя очень терпеливым человеком. Да, наконец вернулись несколько ключевых парней, но нам всё ещё не хватает других. Мы просто стараемся сохранять спокойствие.
Очевидно, что эта полоса неудач — не то, чего мы все так хотим. Но никто не будет нас жалеть. Сейчас не только мы испытываем проблемы с составом. В такой же ситуации оказались «Голден Стэйт» и «Финикс».
Сейчас нам просто нужно использовать всякую возможность по максимуму. Нужно выходить и играть, играть по нашей системе», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.
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