Леброн Джеймс отреагировал на пять подряд поражений «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое его клуб потерпел в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» 115:122, что стало для «Лейкерс» уже пятым проигрышем подряд.

«Конечно, я не могу назвать себя очень терпеливым человеком. Да, наконец вернулись несколько ключевых парней, но нам всё ещё не хватает других. Мы просто стараемся сохранять спокойствие.

Очевидно, что эта полоса неудач — не то, чего мы все так хотим. Но никто не будет нас жалеть. Сейчас не только мы испытываем проблемы с составом. В такой же ситуации оказались «Голден Стэйт» и «Финикс».

Сейчас нам просто нужно использовать всякую возможность по максимуму. Нужно выходить и играть, играть по нашей системе», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.