Димитрис Итудис объяснил сложную победу ЦСКА над «Енисеем»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (97:88).
«Поздравляю команду с победой. Здорово начали в обороне, понимали, что находимся на разных уровнях физической готовности из-за перелётов и нагрузки. Потом случилась неприятность с Дэниелом Хэкеттом, и это открыло для них дополнительные возможности.
Уэйр и Уиллис сегодня здорово бросали. Пришлось подстраиваться, изменения сработали, мы выиграли матч за счёт верной игры против их смешанной «зоны», «3-2» и «1-2-2», использовали открытые броски. Марюс добавил энергии, Алекс провёл хорошую четверть. Мы смогли сдержать их и победили за счёт нападения», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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