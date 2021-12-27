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«Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей +45, «Вашингтон» уступил «Филадельфии»

«Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей +45, «Вашингтон» уступил «Филадельфии»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 144:99.

Наибольший вклад в победу «Кливленда» внёс разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 22 очка, 4 подбора и 8 передач. Самым результативным в составе «Торонто» стал японский форвард Юта Ватанабэ, оформивший дабл-дабл, – 26 очков, 13 подборов и 1 передача.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
144 : 99
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 22, Лав - 22, Маркканен - 20, Валентайн - 17, Уэйд - 17, Рубио - 16, Андерсон - 7, Scott - 6, Пэнгос - 6, Корнет - 4, Нембхард - 4, Фалль - 3, Аллен, Дэвис, Мобли, Окоро, Осман, Секстон, Стивенс, Уиндлер
Торонто Рэпторс: Ватанабэ - 26, Буше - 21, Уилсон - 15, Михайлюк - 10, Уотерс - 8, Бэнтон - 7, Отуру - 7, Морган - 5, Ануноби, Ачиува, Барнс, Берч, Бонга, Ванвлит, Горан Драгич, Джонсон, Сиакам, Трент-мл., Флинн, Шампани

В других матчах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» в гостях разгромила «Вашингтон Уизардс» (117:96) благодаря дабл-даблу Джоэла Эмбиида – 36 очков, 13 подборов и 1 передача. «Майами Хит» победил «Орландо Мэджик (93:83), а «Сакраменто Кингз» крупно уступил «Мемфис Гриззлиз» (102:127).

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Динвидди - 17, Харрелл - 15, Дав. Бертанс - 14, Кузма - 12, Авдия - 9, Кисперт - 8, Холидей - 8, Гэффорд - 7, Гилл - 4, Ээи - 2, Schakel, Бил, Брайант, Колдуэлл-Поуп, Нето, Тодд, Уинстон, Хатимура
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Харрис - 23, Коркмаз - 14, Макси - 13, Карри - 11, Ньянг - 6, Джонсон - 5, Powell - 3, Джо - 2, Рид - 2, Спрингер - 2, Бэсси, Грин, Драммонд, Милтон, Симмонс, Тибулл, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
93 : 83
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Батлер - 17, Мартин - 17, Юртсевен - 16, Винсент - 13, Страс - 13, Хаслем - 8, Робинсон - 6, Хироу - 2, Гарретт - 1, Адебайо, Дедмон, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Такер, Читэм
Орландо Мэджик: Харрис - 20, Хэмптон - 14, Вагнер - 13, Gravett - 12, Картер - 8, Скофилд - 6, Gillespie - 4, Фрейзер - 4, Лопес - 2, Ford, Айзек, Бамба, Браздейкис, Вагнер, Джонсон, Картер-Уильямс, Мур, Мюлдер, Океке, Росс, Саггс, Фульц, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
102 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 18, Джонс - 15, Дэвис - 15, Барнс - 12, Фокс - 12, Харклесс - 8, Кинг - 5, Мету - 4, Багли III - 3, Вудард - 3, Мудиай - 3, Рэмси - 2, Хилд - 2, Murkey, Кета, Лень, Митчелл, Робинсон, Томпсон, Холмс
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 28, Джексон - 21, Морант - 18, Андерсон - 14, Кларк - 14, Кончар - 11, Адамс - 10, Джонс - 5, Тийе - 4, Терри - 2, Buchanan, Альдама, Брукс, Калвер, Мелтон, Меррилл, Пон, Тиллман, Уильямс
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