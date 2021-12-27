«Кливленд» разгромил «Торонто» с разницей +45, «Вашингтон» уступил «Филадельфии»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 144:99.

Наибольший вклад в победу «Кливленда» внёс разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 22 очка, 4 подбора и 8 передач. Самым результативным в составе «Торонто» стал японский форвард Юта Ватанабэ, оформивший дабл-дабл, – 26 очков, 13 подборов и 1 передача.

В других матчах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» в гостях разгромила «Вашингтон Уизардс» (117:96) благодаря дабл-даблу Джоэла Эмбиида – 36 очков, 13 подборов и 1 передача. «Майами Хит» победил «Орландо Мэджик (93:83), а «Сакраменто Кингз» крупно уступил «Мемфис Гриззлиз» (102:127).