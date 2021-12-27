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«Чикаго» дома обыграл «Индиану». «Клипперс» уступили «Денверу»

«Чикаго» дома обыграл «Индиану». «Клипперс» уступили «Денверу»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 113:105.

В составе «Чикаго» выделялся Зак Лавин, набравший по итогу 32 очка. У «Пэйсерс» 27 очков на счету Кариса Леверта.

Для «Буллз» эта победа стала третьей кряду. У «Индианы» 4 поражения в 6 последних играх.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Дерозан - 24, Вучевич - 16, Грин - 13, Уайт - 8, Досунму - 6, Браун - 5, Томас - 5, Кук - 4, McClung, Болл, Брэдли, Джонс, Дотсон, Ильясова, Карузо, Маккинни, Симонович, Уильямс
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 27, Тёрнер - 19, Дуарте - 16, Сабонис - 14, Холидэй - 10, Крэйг - 7, Бриссетт - 6, Вашингтон - 2, Мартин - 2, Уонамэйкер - 2, Taylor, Битадзе, Брогдон, Джексон, Лэмб, Макконнелл, Уоррен

В ещё одном сегодняшнем матче «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс» на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США). Гости выиграли – 103:100.

Никола Йокич – самый результативный игрок в составе «Денвера», он набрал 26 очков. 18 очков заработал Брэндон Бостон из «Клипперс».

«Денверу» удалось прервать трёхматчевую серию поражений, у «Клипперс» в последних 6 матчах поровну побед и поражений.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Бледсо - 18, Бостон - 18, Зубац - 17, Мэнн - 11, Ибака - 10, Коффи - 9, Кеннард - 8, Батюм - 4, Джонсон - 3, Уинслоу - 2, Wright, Джексон, Джордж, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Хартенштайн
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Бартон - 17, Рид - 15, Моррис - 12, Риверс - 12, Хиланд - 7, Кампаццо - 5, Грин - 4, Грин - 3, Чанчар - 2, Бол, Гордон, Дозьер, Корнели, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард

«Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс» встречались на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США). Хозяева победили, итоговый счёт – 117:112.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
117 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 24, Робинсон-Эрл - 15, Дорт - 13, Маледон - 12, Уильямс - 10, Джером - 5, Мускала - 5, Покушевски - 2, Базли, Гидди, Дек, Крейчи, Манн, Роби, Уотсон, Фэйворс
Нью-Орлеан Пеликанс: Харт - 29, Темпл - 22, Грэм - 15, Джонс - 15, Хэйс - 15, Эрнангомес - 14, Саторански - 2, Александер-Уолкер, Альварадо, Валанчюнас, Ингрэм, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Уильямсон, Харпер
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