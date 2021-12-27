«Чикаго» дома обыграл «Индиану». «Клипперс» уступили «Денверу»

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 113:105.
В составе «Чикаго» выделялся Зак Лавин, набравший по итогу 32 очка. У «Пэйсерс» 27 очков на счету Кариса Леверта.
Для «Буллз» эта победа стала третьей кряду. У «Индианы» 4 поражения в 6 последних играх.
В ещё одном сегодняшнем матче «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс» на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США). Гости выиграли – 103:100.
Никола Йокич – самый результативный игрок в составе «Денвера», он набрал 26 очков. 18 очков заработал Брэндон Бостон из «Клипперс».
«Денверу» удалось прервать трёхматчевую серию поражений, у «Клипперс» в последних 6 матчах поровну побед и поражений.
«Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс» встречались на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США). Хозяева победили, итоговый счёт – 117:112.
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