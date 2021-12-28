Покинувший ЦСКА Кеннет Фарид определился с местом продолжения карьеры

Бывший форвард ЦСКА Кеннет Фарид подписал контракт с одним из клубов G-лиги, сообщает инсайдер Маттео Андреани в своём «твиттере». Форвард рассчитывает вернуться в НБА. В настоящий момент турнир G-лиги приостановлен и возобновится 5 января.



Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».



В середине декабря стало извсетно, что баскетболист покинул состав московского ЦСКА.