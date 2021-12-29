Стефен Карри забросил 3000 трёхочковых первым в истории НБА

На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимали «Денвер Наггетс». Гости одержали победу – 89:86, прервав трёхматчевую победную серию «Уорриорз».

Игрок «Голден Стэйт» Стефен Карри в прошедшей встрече набрал 23 очка, а также стал первым в истории НБА баскетболистом, реализовавшим 3000 трёхочковых бросков, сообщается в официальном «Твиттере» НБА.

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Кроме того, 33-летний американец повторил свою рекордную серию по количеству игр подряд с хотя бы одним точным трёхочковым – этот матч был 157-м кряду, в котором Карри забросил трёхочковый.

31 декабря «Голден Стэйт Уорриорз» вновь встретятся с «Денвером», на этот раз матч пройдёт на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США).