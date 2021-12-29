Назван лидер по посещаемости в Евролиге. Российские клубы на трёх последних местах

После первой половины регулярного сезона Евролиги израильский «Маккаби» занял первое место в рейтинге посещаемости домашних матчей.

Средняя посещаемость Дворца Менора-Мивтахим составляет 10 251 человек. Количество зрителей на арене «Маккаби» очень стабильно – от 9 745 до 10 445.

Рекорд по посещаемости принадлежит «Анадолу Эфесу». На домашний матч турецкой команды против «Барселоны» пришло 15 008 болельщиков. «Эфес» занимает третье место по средней посещаемости с показателем 8 117 зрителей.



Второе место занимает каунасский «Жальгирис». Во время восьми домашних матчей на арене "«Жальгирио» в среднем собиралось 8 873 болельщика.



За поединком между «Жальгирисом»и московским ЦСКА наблюдали 12 345 болельщиков. Это была самая просматриваемая игра на литовской арене в этой кампании.

Российские ЦСКА (2 834), УНИКС (2 086) и «Зенит» (1 931) находятся на трех последних местах в таблице.