Дэмьен Лиллард опубликовал странный пост на фоне провала «Портленда» в НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард разместил в своём «инстаграме» странный пост.
«Когда вы работаете, змея всегда рядом! Крути педали», — написал Лиллард.
Публикация доступна в «инстаграме» Дэмьена Лилларда.
Сегодня, 30 декабря, «Портленд» на своей площадке уступил «Юте Джаз» со счётом 105:120. Это поражение стало для команды третьим подряд. После 34 игр «Портленд» идёт на 12-м месте в Западной конференции, имея в своём активе 13 побед и 21 поражение. Лидерами конференции являются «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» — у обеих команд по 27 побед и 7 поражений. В Восточной конференции на первом месте идёт «Бруклин Нетс», у которого 23 победы и 9 поражений.
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
13:05
-
12:47
-
11:40
-
10:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:50
-
06:37
-
00:21
- 29 декабря 2021
-
23:44
-
23:00
-
22:27
-
21:06
-
20:26
-
19:29
-
18:18
-
17:29
-
17:04
-
16:20
-
15:26
-
14:49
-
13:40
-
12:43
-
11:57
-
11:34
-
11:14
-
10:36
-
09:24
-
08:45
-
08:36
-
06:35
-
06:08
-
00:57
- 28 декабря 2021
-
23:54
Партнерский контент