Дэмьен Лиллард опубликовал странный пост на фоне провала «Портленда» в НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард разместил в своём «инстаграме» странный пост.

«Когда вы работаете, змея всегда рядом! Крути педали», — написал Лиллард.

Публикация доступна в «инстаграме» Дэмьена Лилларда.

Сегодня, 30 декабря, «Портленд» на своей площадке уступил «Юте Джаз» со счётом 105:120. Это поражение стало для команды третьим подряд. После 34 игр «Портленд» идёт на 12-м месте в Западной конференции, имея в своём активе 13 побед и 21 поражение. Лидерами конференции являются «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» — у обеих команд по 27 побед и 7 поражений. В Восточной конференции на первом месте идёт «Бруклин Нетс», у которого 23 победы и 9 поражений.