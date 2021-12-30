Евгений Пашутин определился с новым местом работы после ухода из «Локомотива-Кубань»

Российский специалист Евгений Пашутин назначен новым главным тренером «Уралмаша», который выступает в Суперлиге-1, сообшает телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин был отправлен в отставку после поражения команды от немецкого «Гамбурга» (82:100). Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бранко Максимович, который работал в краснодарском клубе с 2019 года.

Екатеринбургский клуб «Уралмаш» сейчас делит с «Темп-СУМЗ-УГМК» 2-е место в турнирной таблице Суперлиги-1.