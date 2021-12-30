Джеймс Харден назвал самого ценного игрока НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден назвал своего партнёра по команде Кевина Дюранта самым ценным игроком лиги.



«Кевин на данном этапе довёл своё мастерство до совершенства. У него есть природный дар, он всегда знает, в каких местах на площадке ему надо оказаться, и попадает туда. От игроков обороны ничего не зависит, всё зависит от Кевина — попадёт он в кольцо или нет. Кевин Дюрант — самый ценный игрок лиги, без сомнений», — цитирует Джеймса Хардена Bleacher Report.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. Дюрант стал вторым игроком в истории «Нетс», набравшим не менее 150 очков за 4 матча. По этому показателю он сравнялся с Винсом Картером, которому такое достижение покорилось в 2005 году.