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Джеймс Харден назвал самого ценного игрока НБА

Джеймс Харден назвал самого ценного игрока НБА
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Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден назвал своего партнёра по команде Кевина Дюранта самым ценным игроком лиги.

«Кевин на данном этапе довёл своё мастерство до совершенства. У него есть природный дар, он всегда знает, в каких местах на площадке ему надо оказаться, и попадает туда. От игроков обороны ничего не зависит, всё зависит от Кевина — попадёт он в кольцо или нет. Кевин Дюрант — самый ценный игрок лиги, без сомнений», — цитирует Джеймса Хардена Bleacher Report.

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. Дюрант стал вторым игроком в истории «Нетс», набравшим не менее 150 очков за 4 матча. По этому показателю он сравнялся с Винсом Картером, которому такое достижение покорилось в 2005 году.

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