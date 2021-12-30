УНИКС обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге, начав матч с рывка 17:0

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 75:67.
Казанцы в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков. На старте матча УНИКС и вовсе набрал 17 очков, не позволив туркам ни разу поразить своё кольцо. Во второй 10-минутке гостям паркета удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:38 в пользу УНИКСа.
В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось увеличить преимущество до восьми очков. В заключительной четверти турецкий клуб попытался отыграться, но казанцам удалось довести встречу до победы. Итоговый счёт матча — 75:67.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Браун, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 17 очков на свой счёт записал Шейн Ларкин.
- 30 декабря 2021
-
20:43
-
19:47
-
18:47
-
18:30
-
17:41
-
16:31
-
15:43
-
14:47
-
14:37
-
13:05
-
12:47
-
11:40
-
10:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:50
-
06:37
-
00:21
- 29 декабря 2021
-
23:44
-
23:00
-
22:27
-
21:06
-
20:26
-
19:29
-
18:18
-
17:29
-
17:04
-
16:20
-
15:26
-
14:49
-
13:40
-
12:43
-
11:57
-
11:34