УНИКС обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге, начав матч с рывка 17:0

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 75:67.



Казанцы в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков. На старте матча УНИКС и вовсе набрал 17 очков, не позволив туркам ни разу поразить своё кольцо. Во второй 10-минутке гостям паркета удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:38 в пользу УНИКСа.



В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось увеличить преимущество до восьми очков. В заключительной четверти турецкий клуб попытался отыграться, но казанцам удалось довести встречу до победы. Итоговый счёт матча — 75:67.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Браун, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 17 очков на свой счёт записал Шейн Ларкин.