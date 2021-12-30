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УНИКС обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге, начав матч с рывка 17:0

УНИКС обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге, начав матч с рывка 17:0
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Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 75:67.

Казанцы в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков. На старте матча УНИКС и вовсе набрал 17 очков, не позволив туркам ни разу поразить своё кольцо. Во второй 10-минутке гостям паркета удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:38 в пользу УНИКСа.

В третьем игровом отрезке УНИКСу удалось увеличить преимущество до восьми очков. В заключительной четверти турецкий клуб попытался отыграться, но казанцам удалось довести встречу до победы. Итоговый счёт матча — 75:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Браун, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 17 очков на свой счёт записал Шейн Ларкин.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
30 декабря 2021, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
75 : 67
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
УНИКС: Браун - 20, Воронцевич - 12, Канаан - 9, Списсу - 9, Хезонья - 9, Браун - 7, Брэнтли - 6, Узинский - 3, Зайцев, Клименко, Комолов, Мэйо
Анадолу Эфес: Ларкин - 17, Данстон - 15, Синглтон - 11, Андерсон - 8, Брайант - 6, Бьёбуа - 5, Морман - 5, Гази, Гечим, Мицич, Петрушев, Пляйсс
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