Велимир Перасович высказался о победе УНИКСа над действующим чемпионом Евролиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу казанцев в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (75:67).



«Я чувствую себя прекрасно, потому что мы играли против чемпиона Евролиги. То, что было в начале, казалось лёгкой игрой, но на самом деле выиграть было непросто. В последней четверти мы сумели хорошо сыграть в защите. Некоторые парни, особенно Джон Браун и Марко Списсу, выложились в последней четверти, но вся команда также проделала огромную работу. Для нас это большая победа.



В моменты, когда они начинали хорошо играть, мы сохраняли спокойствие и не давали им получить большое преимущество. Это важно для нашей психологии — когда они совершали рывки, мы не позволяли им выйти вперёд. Последняя четверть была самой важной, и мы сыграли хорошо. Думаю, с нашими победами у нас будет становиться больше фанатов. Надеюсь, они будут всегда поддерживать нас так, как это было сегодня», — цитирует Перасовича официальный сайт Евролиги.