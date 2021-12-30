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«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в овертайме, добыв четвёртую подряд победу в Евролиге

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в овертайме, добыв четвёртую подряд победу в Евролиге
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Санкт-петербургский «Зенит» на выезде в овертайме переиграл «Црвену Звезду» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 80:76.

«Зенит» в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в восемь очков. Во второй 10-минутке сильнее оказались уже хозяева паркета — белградский клуб сумел сократить отставание до двух очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 44:42.

В третьем игровом отрезке «Црвене Звезде» удалось выйти вперёд — за 10-минутку «Зенит» набрал всего шесть очков против 15 у хозяев площадки. В заключительной же четверти основного времени сильнее оказался «Зенит», сравнявший счёт за минуту до конца игрового отрезка. В овертайме сильнее оказались уже игроки санкт-петербургского клуба — 11:7. Итоговый счёт встречи — 80:76 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Нейт Уолтерс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
30 декабря 2021, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
76 : 80
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Црвена Звезда: Уолтерс - 21, Холлинс - 15, Калинич - 13, Митрович - 11, Кузмич - 9, Иванович - 2, Лазич - 2, Симонович - 2, Уайт - 1, Лазаревич, Маркович, Цирбес
Зенит: Бэрон - 25, Мики - 13, Зубков - 8, Лойд - 8, Пойтресс - 7, Карасёв - 5, Понитка - 5, Фрэнкамп - 4, Д. Кулагин - 3, Пушков - 2, Захаров, Кузминскас
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