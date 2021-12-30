«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в овертайме, добыв четвёртую подряд победу в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде в овертайме переиграл «Црвену Звезду» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 80:76.



«Зенит» в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в восемь очков. Во второй 10-минутке сильнее оказались уже хозяева паркета — белградский клуб сумел сократить отставание до двух очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 44:42.



В третьем игровом отрезке «Црвене Звезде» удалось выйти вперёд — за 10-минутку «Зенит» набрал всего шесть очков против 15 у хозяев площадки. В заключительной же четверти основного времени сильнее оказался «Зенит», сравнявший счёт за минуту до конца игрового отрезка. В овертайме сильнее оказались уже игроки санкт-петербургского клуба — 11:7. Итоговый счёт встречи — 80:76 в пользу «Зенита».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 25 очков. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Нейт Уолтерс.