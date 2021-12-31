Феноменальный бросок Майка Джеймса — в топ-10 моментов тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В подборку вошли роскошный аллей-уп в исполнении баскетболистов УНИКСа Лоренцо Брауна и Джона Брауна, зрелищный проход Джона Брауна с обыгрышем центрового «Анадолу Эфес» Брайанта Данстона, данк-мельница тяжёлого форварда «Маккаби» Деррика Уильямса, феноменальное трёхочковое попадание защитника «Монако» Майка Джеймса на исходе владения, сокрушительный данк форварда «Зенита» Алекса Пойтресса после передачи Дмитрия Кулагина. Лучший момент тура — мощный постер-данк Деррика Уильямса через центрового «Монако» Донатаса Мотеюнаса.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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