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«Майами» победил «Хьюстон», «Кливленд» уступил «Атланте»

«Майами» победил «Хьюстон», «Кливленд» уступил «Атланте»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр». Победу одержали гости со счётом 120:110. Лучшим игроком матча стал Джимми Батлер из «Майами», набравший 37 очков.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» уступил «Атланте Хоукс» — 118:121. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» (Кливленд, США). Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг с дабло-даблом из 35 очков и 11 передач. Форвард Кевин Лав из «Кливленда» также оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов.

В другом матче «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 116:108. В команде «Торонто Рэпторс» отличился Фред Ванвлит, набравший 31 очко. Самый значимый вклад в игру гостей внесли Маркус Моррис (20) и Теренс Мэнн (дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов).

Также «Мемфис Гриззлис» выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» (118:105), «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Нью-Йорк Никс» (95:80).

НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
118 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Морант - 30, Джонс - 18, Бейн - 17, Кларк - 17, Адамс - 12, Джексон - 12, Тийе - 5, Андерсон - 4, Альдама - 3, Buchanan, Sneed, Брукс, Калвер, Кончар, Матиас, Мелтон, Меррилл, Пон, Терри, Тиллман, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Пёлтль - 15, Уайт - 15, Форбс - 15, Джонс - 13, Уокер - 11, Бэйтс-Диоп - 8, Джонсон - 6, Макдермотт - 6, Ойбанкс - 5, Васселл - 4, Ландейл - 3, Примо - 2, Янг - 2, Кейкок, Коллинс, Мюррей, Уискэмп
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
95 : 80
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Уиггинс - 13, Джером - 11, Мускала - 9, Роби - 8, Уильямс - 8, Дорт - 6, Покушевски - 6, Маледон - 5, Фэйворс - 4, Уотсон - 2, Edwards, Hopson, Sarr, Базли, Гидди, Дек, Крейчи, Манн, Оар, Робинсон-Эрл
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Куикли - 11, Бёркс - 9, Робинсон - 9, Макбрайд - 7, Нокс - 7, Топпин - 5, Гримс - 3, Фурнье - 3, Sims, Гибсон, Дотсон, Муни, Ноэль, Роуз, Рэндл, Саманич, Селден, Уокер, Хаус
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
116 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 31, Ануноби - 26, Сиакам - 25, Трент-мл. - 10, Берч - 6, Буше - 6, Ачиува - 4, Михайлюк - 4, Флинн - 2, Шампани - 2, Барнс, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Морган, Отуру, Уилсон, Уотерс
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 20, Мэнн - 18, Джексон - 17, Коффи - 15, Кеннард - 13, Уинслоу - 8, Ибака - 7, Бледсо - 6, Джонсон - 4, Moon, Батюм, Бостон, Габриэль, Джордж, Зубац, Леонард, Престон, Скрабб, Хартенштайн, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Лав - 35, Аллен - 21, Мобли - 16, Гудвин - 13, Окоро - 10, Маркканен - 8, Пэнгос - 8, Стивенс - 7, Валентайн, Гарлэнд, Дэвис, Нембхард, Ньюмэн, Осман, Рубио, Секстон, Уиндлер, Уэйд, Фалль
Атланта Хоукс: Янг - 35, Мэйс - 19, Капела - 18, Л. Уильямс - 14, Ивунду - 12, Oliver - 10, Brown Jr. - 9, Stephenson - 2, Реддиш - 2, Barber, Ellison, Hill, Tillman, Богданович, Галлинари, Дьенг, Клемонс, Коллинс, Купер, Луваву-Кабарро, Оконгву, Райт, Хаертер, Хантер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 120
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Тэйт - 22, Вуд - 18, Грин - 16, Гордон - 15, Кристофер - 7, Нваба - 7, Портер - 7, Брукс - 6, Мартин - 6, Шенгюн - 6, Queen, Гаруба, Джарро, Мэтьюз, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
Майами Хит: Батлер - 37, Гай - 17, Хироу - 16, Лоури - 12, Мартин - 11, Юртсевен - 10, Хайсмит - 9, Стаускас - 6, Сильва - 2, Chalmers, Holman, Адебайо, Винсент, Гарретт, Дедмон, Моррис, Окпала, Оладипо, Робинсон, Страс, Такер, Хаслем, Читэм
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