«Майами» победил «Хьюстон», «Кливленд» уступил «Атланте»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр». Победу одержали гости со счётом 120:110. Лучшим игроком матча стал Джимми Батлер из «Майами», набравший 37 очков.
В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» уступил «Атланте Хоукс» — 118:121. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» (Кливленд, США). Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг с дабло-даблом из 35 очков и 11 передач. Форвард Кевин Лав из «Кливленда» также оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов.
В другом матче «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 116:108. В команде «Торонто Рэпторс» отличился Фред Ванвлит, набравший 31 очко. Самый значимый вклад в игру гостей внесли Маркус Моррис (20) и Теренс Мэнн (дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов).
Также «Мемфис Гриззлис» выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» (118:105), «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Нью-Йорк Никс» (95:80).
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