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Бен Симмонс обручился с известной британской телеведущей. Они будут жить в доме за $ 20 млн

Симмонс обручился с известной британской телеведущей. Они будут жить в доме за $ 20 млн
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс и британская телеведущая Майя Джама тайно обручились, сообщает The Sun.

О том, что Симмонс сделал предложение девушке, пара рассказала только своим близким родственникам и друзьям. Бен и Майя начали встречаться в мае. Телеведущая летала к Симмонсу в США. Пара провела Рождество в особняке Симмонса стоимостью $ 5 млн в Мурстауне, штат Нью-Джерси. Бен и Майя, скорее всего, переедут в Лос-Анджелес, поскольку в июле баскетболист купил там дом стоимостью $ 20 млн. Симмонс не сыграл ни одного матча в этом сезоне НБА из-за обменного запроса и конфликта с руководством «Сиксерс».

Впервые пару заметили вместе летом этого года. Симмонс посетил матчи теннисного Уимблдона в компании с Джамой.

Фото можно посмотреть в официальном «Твиттере» Уимблдона.

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