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Сезон Евролиги может быть прерван

Сезон Евролиги может быть прерван
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В понедельник состоится конференция между 13 командами Евролиги с многолетними лицензиями, которые обсудят следующие шаги в связи с очередной вспышкой коронавируса, сообщает Basket News.

Поскольку несколько игр уже отложены, а о новых положительных случаях внутри команд объявляется почти ежедневно, акционеры ECA обсудят возможность изменения правил, касающихся ограничений из-за COVID-19.

Одним из наиболее важных пунктов будет сокращение нынешнего 14-дневного карантина. Этот шаг уже был предпринят в НБА, но в Европе это потребует рассмотрения различных сводов правил в каждой стране.

По данным израильских СМИ, ещё одна возможность, которая будет обсуждаться на встрече в понедельник, — это потенциальная приостановка сезона на пару недель. Будут обсуждаться и другие возможные меры по решению сложившейся ситуации.

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