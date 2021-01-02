Сезон Евролиги может быть прерван

В понедельник состоится конференция между 13 командами Евролиги с многолетними лицензиями, которые обсудят следующие шаги в связи с очередной вспышкой коронавируса, сообщает Basket News.



Поскольку несколько игр уже отложены, а о новых положительных случаях внутри команд объявляется почти ежедневно, акционеры ECA обсудят возможность изменения правил, касающихся ограничений из-за COVID-19.

Одним из наиболее важных пунктов будет сокращение нынешнего 14-дневного карантина. Этот шаг уже был предпринят в НБА, но в Европе это потребует рассмотрения различных сводов правил в каждой стране.



По данным израильских СМИ, ещё одна возможность, которая будет обсуждаться на встрече в понедельник, — это потенциальная приостановка сезона на пару недель. Будут обсуждаться и другие возможные меры по решению сложившейся ситуации.