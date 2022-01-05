«Торонто» выиграл у «Сан-Антонио», «Индиана» уступила «Никс»

На стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимали «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей – 123:110.
Девин Букер из «Санз» набрал 33 очка. В составе хозяев наиболее результативным игроком был Девонте Грэм, набравший 28 очков.
На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 104:94.
32 очка у канадского баскетболиста Ар Джей Барретта из «Никс», 22 очка набрал Кейфер Сайкс из «Индианы».
В ещё одном сегодняшнем матче в Кливленде (США) встречались «Кливленд Кавальерс» и «Мемфис Гриззлиз». Гости победили – 110:106.
27 очков в составе хозяев набрал Дариус Гарлэнд. У «Мемфиса» отличился Джа Морант – 26 очков.
На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) «Торонто Рэпторс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева выиграли со счётом 129:104.
Фред Ванвлит из «Торонто» набрал 33 очка. 19 очков заработал Якоб Пёлтль из «Спёрс».
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