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«Торонто» выиграл у «Сан-Антонио», «Индиана» уступила «Никс»

«Торонто» выиграл у «Сан-Антонио», «Индиана» уступила «Никс»
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На стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимали «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей – 123:110.

Девин Букер из «Санз» набрал 33 очка. В составе хозяев наиболее результативным игроком был Девонте Грэм, набравший 28 очков.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
110 : 123
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Грэм - 28, Валанчюнас - 25, Ингрэм - 16, Харт - 15, Джонс - 9, Александер-Уолкер - 5, Хэйс - 5, Альварадо - 4, Темпл - 3, Hunt, Джеймс, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Харпер, Эрнангомес
Финикс Санз: Букер - 33, Бриджес - 23, Джонсон - 18, Бийомбо - 16, Смит - 12, Пол - 11, Пэйн - 4, Пэйтон - 3, Уэйнрайт - 3, Bass, Walker, Джексон, Камински, Краудер, Макги, Надер, Шамет, Шарич, Эйтон

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 104:94.

32 очка у канадского баскетболиста Ар Джей Барретта из «Никс», 22 очка набрал Кейфер Сайкс из «Индианы».

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Барретт - 32, Рэндл - 30, Бёркс - 14, Куикли - 11, Робинсон - 8, Гибсон - 4, Гримс - 3, Топпин - 2, Дотсон, Макбрайд, Муни, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс, Уокер, Фурнье
Индиана Пэйсерс: Sykes - 22, Вашингтон - 17, Крэйг - 15, Сабонис - 15, Андерсон - 8, Stephenson - 5, Тёрнер - 5, Бриссетт - 4, Холидэй - 3, Caver, Taylor, Битадзе, Брогдон, Джексон, Дуарте, ЛеВерт, Лэмб, Макконнелл, Мартин, Уоррен, Хинтон

В ещё одном сегодняшнем матче в Кливленде (США) встречались «Кливленд Кавальерс» и «Мемфис Гриззлиз». Гости победили – 110:106.

27 очков в составе хозяев набрал Дариус Гарлэнд. У «Мемфиса» отличился Джа Морант – 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Аллен - 22, Лав - 18, Мобли - 17, Маркканен - 13, Уиндлер - 6, Гудвин - 2, Стивенс - 1, Дэвис, Нембхард, Ньюмэн, Окоро, Осман, Пэнгос, Рондо, Рубио, Секстон, Уэйд, Фалль
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Джексон - 22, Кларк - 13, Джонс - 12, Бейн - 11, Уильямс - 10, Адамс - 7, Тийе - 5, Альдама - 2, Калвер - 2, Sneed, Teske, Андерсон, Брукс, Джеффрис, Кончар, Матиас, Мелтон, Пон, Терри, Тиллман

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) «Торонто Рэпторс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева выиграли со счётом 129:104.

Фред Ванвлит из «Торонто» набрал 33 очка. 19 очков заработал Якоб Пёлтль из «Спёрс».

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
129 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 33, Трент-мл. - 21, Сиакам - 18, Ануноби - 14, Шампани - 14, Барнс - 11, Ачиува - 10, Буше - 4, Берч - 2, Бэнтон - 2, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн
Сан-Антонио Спёрс: Пёлтль - 19, Васселл - 15, Примо - 15, Уискэмп - 13, Уайт - 12, Бэйтс-Диоп - 7, Джонсон - 6, Ойбанкс - 6, Джонс - 5, Форбс - 4, Ландейл - 2, Кейкок, Коллинс, Макдермотт, Моррис, Мюррей, Уокер, Янг
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