«Торонто» выиграл у «Сан-Антонио», «Индиана» уступила «Никс»

На стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимали «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей – 123:110.

Девин Букер из «Санз» набрал 33 очка. В составе хозяев наиболее результативным игроком был Девонте Грэм, набравший 28 очков.

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Хозяева победили со счётом 104:94.

32 очка у канадского баскетболиста Ар Джей Барретта из «Никс», 22 очка набрал Кейфер Сайкс из «Индианы».

В ещё одном сегодняшнем матче в Кливленде (США) встречались «Кливленд Кавальерс» и «Мемфис Гриззлиз». Гости победили – 110:106.

27 очков в составе хозяев набрал Дариус Гарлэнд. У «Мемфиса» отличился Джа Морант – 26 очков.

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) «Торонто Рэпторс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева выиграли со счётом 129:104.

Фред Ванвлит из «Торонто» набрал 33 очка. 19 очков заработал Якоб Пёлтль из «Спёрс».