Рэй Аллен опубликовал культовый снимок с двумя голливудскими знаменитостями
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Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен выложил в своём «инстаграме» архивную фотографию с голливудскими знаменитостями Розарио Доусон и Спайком Ли.
Публикация доступна в «инстаграме» Рэя Аллена.
Аллен выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной лиги в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году и «Майами Хит» в 2013 году. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Отметим, что 46-летний Аллен до этого сезона являлся рекордсменом Национальной баскетбольной лиги по количеству трёхочковых попаданий за карьеру (2973) и считается одним из лучших снайперов в истории лиги.
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