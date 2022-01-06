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«Даллас» одержал 4-ю победу кряду в игре с «Голден Стэйт», «Бостон» уступил «Сан-Антонио»

«Даллас» одержал 4-ю победу кряду в игре с «Голден Стэйт», «Бостон» уступил «Сан-Антонио»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 99:82, которая стала для них четвёртой кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Далласа» внёс словенский защитник Лука Дончич – 26 очков, 7 подборов и 8 передач. В составе «Голден Стэйт» лучшую результативность продемонстрировал форвард Эндрю Уиггинс – 17 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Напомним, «Голден Стэйт» (29-8) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Даллас» (20-18) идёт на пятой позиции.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 82
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Финни-Смит - 17, Брансон - 15, Хардуэй-младший - 14, Пауэлл - 8, Баллок - 6, Браун - 5, Крисс - 3, Нтиликина - 3, Клебер - 2, Браун, Бёрк, Грин, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Пинсон, Порзингис, Томас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 17, Карри - 14, Пэйтон II - 11, Тоскано-Андерсон - 9, Ли - 7, Луни - 6, Пул - 6, Бьелица - 4, Куминга - 4, Грин - 2, Уэзерспун - 2, Игуодала, Кьоцца, Муди, Портер, Томпсон, Уайзмен

В параллельных встречах «Бостон Селтикс» неожиданно оступился дома в игре с «Сан-Антонио Спёрс» (97:99), а трипл-дабл Домантаса Сабониса (32 очка, 12 подборов и 10 передач) не спас «Индиану Пэйсерс» от поражения в родных стенах от «Бруклин Нетс» (121:129).

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 99
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Браун - 30, Тейтум - 19, Шрёдер - 15, Смарт - 14, Ричардсон - 7, Уильямс - 6, Хорфорд - 4, Уильямс - 2, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 22, Васселл - 17, Уайт - 17, Джонсон - 13, Пёлтль - 8, Форбс - 8, Бэйтс-Диоп - 6, Ландейл - 6, Джонс - 2, Кейкок, Коллинс, Макдермотт, Моррис, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Уокер, Янг
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 32, Stephenson - 30, Sykes - 18, Тёрнер - 14, Вашингтон - 10, Бриссетт - 8, Холидэй - 7, Caver - 2, Taylor, Андерсон, Битадзе, Брогдон, Джексон, Дуарте, Крэйг, ЛеВерт, Лэмб, Макконнелл, Мартин, Уоррен, Хинтон
Бруклин Нетс: Дюрант - 39, Ирвинг - 22, Харден - 18, Олдридж - 13, Бембри - 12, Клэкстон - 12, Миллз - 6, Джонсон - 5, Дюк - 2, Браун, Гриффин, Гэллоуэй, Картер, Миллсэп, Томас, Харрис, Харрисон, Шарп, Эдвардс

Позднее завершились ещё две игры, в которых «Милуоки Бакс» дома уступил «Торонто Рэпторс» (111:117), а «Миннесота Тимбервулвз» победила «Оклахому-Сити Тандер» (98:90).

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 117
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Миддлтон - 25, Нвора - 17, Казинс - 15, Холидэй - 15, Портис - 11, Мамукелашвили - 10, Мэттьюз - 9, Худ - 9, Smart, Адетокунбо, Адетокунбо, Аллен, Дивинченцо, Коннотон, Корнет, Лопес, Оджелей, Хилл
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Ануноби - 22, Трент-мл. - 22, Ванвлит - 19, Ачиува - 6, Барнс - 6, Шампани - 6, Буше - 3, Берч, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
98 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Беверли - 20, Таунс - 17, Ноуэлл - 16, Макдэниелс - 11, Расселл - 6, Вандербилт - 5, Рид - 1, Бисли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Монро, Найт, Окоги, Принс, Райт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Гидди - 14, Уиггинс - 11, Базли - 10, Уильямс - 10, Мускала - 9, Робинсон-Эрл - 7, Покушевски - 4, Джером - 3, Манн - 3, Edwards, Hopson, Sarr, Дорт, Крейчи, Маледон, Оар, Они, Роби, Уотсон, Фэйворс
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