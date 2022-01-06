«Даллас» одержал 4-ю победу кряду в игре с «Голден Стэйт», «Бостон» уступил «Сан-Антонио»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 99:82, которая стала для них четвёртой кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Далласа» внёс словенский защитник Лука Дончич – 26 очков, 7 подборов и 8 передач. В составе «Голден Стэйт» лучшую результативность продемонстрировал форвард Эндрю Уиггинс – 17 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Напомним, «Голден Стэйт» (29-8) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Даллас» (20-18) идёт на пятой позиции.

В параллельных встречах «Бостон Селтикс» неожиданно оступился дома в игре с «Сан-Антонио Спёрс» (97:99), а трипл-дабл Домантаса Сабониса (32 очка, 12 подборов и 10 передач) не спас «Индиану Пэйсерс» от поражения в родных стенах от «Бруклин Нетс» (121:129).

Позднее завершились ещё две игры, в которых «Милуоки Бакс» дома уступил «Торонто Рэпторс» (111:117), а «Миннесота Тимбервулвз» победила «Оклахому-Сити Тандер» (98:90).