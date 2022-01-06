«Милуоки» отчислил Демаркуса Казинса
Поделиться
Стало известно, что команда «Милуоки Бакс» отчислила центрового Демаркуса Казинса, чтобы освободить место в ростере перед дедлайном. Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Мы приняли стратегическое решение освободить место в составе, но нет ничего, что помешало бы нам снова сотрудничать с ДеМаркусом в будущем.
Мы бы не смогли пройти этот сложный отрезок сезона так успешно, как мы это сделали без Демаркуса… Он был очень важен для нас, и, надеюсь, мы тоже помогли ему», — сказал генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст.
Казинс в нынешнем сезоне в 18 матчах за «Милуоки» набирал в среднем 9,1 очка и 5,8 подбора. В сегодняшней игре с «Торонто» (111:117) центровой оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.
Комментарии
- 6 января 2022
-
10:15
-
09:22
-
09:11
-
08:41
-
06:09
-
05:42
-
00:17
-
00:06
- 5 января 2022
-
23:33
-
22:38
-
21:26
-
20:11
-
19:14
-
18:25
-
17:17
-
16:47
-
14:59
-
13:06
-
12:55
-
11:55
-
10:51
-
09:30
-
09:27
-
08:58
-
06:51
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
-
20:12
-
19:12
-
18:24
-
17:48
-
16:32
-
16:28
Партнерский контент