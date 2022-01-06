«Милуоки» отчислил Демаркуса Казинса

Стало известно, что команда «Милуоки Бакс» отчислила центрового Демаркуса Казинса, чтобы освободить место в ростере перед дедлайном. Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Мы приняли стратегическое решение освободить место в составе, но нет ничего, что помешало бы нам снова сотрудничать с ДеМаркусом в будущем.

Мы бы не смогли пройти этот сложный отрезок сезона так успешно, как мы это сделали без Демаркуса… Он был очень важен для нас, и, надеюсь, мы тоже помогли ему», — сказал генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст.

Казинс в нынешнем сезоне в 18 матчах за «Милуоки» набирал в среднем 9,1 очка и 5,8 подбора. В сегодняшней игре с «Торонто» (111:117) центровой оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.