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«Зенит» объявил о пяти случаях заражения коронавирусом. Матч с «Миланом» под вопросом

«Зенит» объявил о пяти случаях заражения коронавирусом. Матч с «Миланом» под вопросом
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Официальный сайт «Зенита» сообщил о том, что в команде выявлено пять новых случаев заражением коронавирусом. Конкретные имена не называются. Таким образом, предстоящая игра с итальянским клубом «Олимпия Милан» в Евролиге под вопросом.

«В результате планового тестирования методом ПЦР на COVID-19 были выявлены положительные тесты у 4 игроков и 1 сотрудника основной команды. Медицинским штабом клуба проводятся все необходимые мероприятия по профилактике дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Клубом организовано дополнительное тестирование перед вылетом на матч с «Армани Эксчендж». При выявлении новых случаев БК «Зенит» будет руководствоваться регламентом Евролиги», — говорится в заявлении клуба.

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