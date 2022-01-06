«Зенит» объявил о пяти случаях заражения коронавирусом. Матч с «Миланом» под вопросом
Поделиться
Официальный сайт «Зенита» сообщил о том, что в команде выявлено пять новых случаев заражением коронавирусом. Конкретные имена не называются. Таким образом, предстоящая игра с итальянским клубом «Олимпия Милан» в Евролиге под вопросом.
«В результате планового тестирования методом ПЦР на COVID-19 были выявлены положительные тесты у 4 игроков и 1 сотрудника основной команды. Медицинским штабом клуба проводятся все необходимые мероприятия по профилактике дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Клубом организовано дополнительное тестирование перед вылетом на матч с «Армани Эксчендж». При выявлении новых случаев БК «Зенит» будет руководствоваться регламентом Евролиги», — говорится в заявлении клуба.
Комментарии
- 6 января 2022
-
16:14
-
15:38
-
14:40
-
13:14
-
12:19
-
11:21
-
10:15
-
09:22
-
09:11
-
08:41
-
06:09
-
05:42
-
00:17
-
00:06
- 5 января 2022
-
23:33
-
22:38
-
21:26
-
20:11
-
19:14
-
18:25
-
17:17
-
16:47
-
14:59
-
13:06
-
12:55
-
11:55
-
10:51
-
09:30
-
09:27
-
08:58
-
06:51
-
00:33
- 4 января 2022
-
23:23
-
22:03
-
20:56
Партнерский контент