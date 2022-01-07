Евролига перенесла матч «Зенит» — АСВЕЛ

Матч «Зенит» — АСВЕЛ в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги перенесён из-за выявления случаев заражения коронавирусом в составе российского клуба, сообщает официальный сайт турнира.
Встреча должна была пройти 11 января. «Зенит» попросил перенести игру в связи с несколькими случаями заражения COVID-19 в составе клуба. В четверг «Зенит» объявил, что тесты четырёх игроков и одного сотрудника клуба на коронавирус дали положительный результат. Команда не полетела на выездной матч 19-го тура с «Миланом». У «Зенита» осталось менее восьми баскетболистов, которые могут выходить на площадку, в связи с чем игра будет перенесена.
В 19-м туре Евролиги были отменены все девять матчей из-за коронавируса. На следующей неделе команды Евролиги должны сыграть по два матча.
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