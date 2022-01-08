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«Чикаго» переиграл «Вашингтон», «Оклахома» уступила «Миннесоте»

«Чикаго» переиграл «Вашингтон», «Оклахома» уступила «Миннесоте»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Чикаго (США), в котором на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Чикаго» со счётом 130:122.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Зак Лавин – 27 очков. В «Вашингтоне» выделился Брэдли Бил, на его счету 26 очков.

В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» провела игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 135:105.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Д'Анджело Расселл, набравший 27 очков и 12 передач. Лучше всех у «Оклахомы» выступил Лугенц Дорт, у него 18 очков.

Также «Даллас Маверикс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 130:106.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
105 : 135
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 18, Уиггинс - 13, Гилджес-Александер - 12, Гидди - 10, Манн - 10, Мускала - 9, Маледон - 7, Покушевски - 7, Уотсон - 6, Джером - 5, Уильямс - 5, Базли - 3, Крейчи, Оар, Роби, Робинсон-Эрл, Фэйворс
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 27, Эдвардс - 24, Таунс - 19, Рид - 17, Вандербилт - 11, Ноуэлл - 10, Макдэниелс - 9, Окоги - 8, Бисли - 5, Принс - 5, Беверли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Райт
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
130 : 122
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Уайт - 21, Болл - 18, Досунму - 18, Вучевич - 16, Дерозан - 15, Брэдли - 8, Браун - 5, Джонс - 2, McClung, Белл, Грин, Дотсон, Карузо, Кук, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Кузма - 21, Динвидди - 18, Гэффорд - 14, Колдуэлл-Поуп - 14, Кисперт - 9, Авдия - 8, Монро - 8, Тодд - 2, Холидей - 2, Echenique, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Нето, Уинстон, Уонамэйкер, Уотерс, Харрелл, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
106 : 130
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Вуд - 20, Мэтьюз - 15, Тэйт - 15, Грин - 12, Портер - 11, Брукс - 7, Кристофер - 7, Мартин - 6, Гордон - 5, Нваба - 5, Queen - 3, Гаруба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл, Шенгюн
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 19, Грин - 17, Баллок - 15, Брансон - 15, Пауэлл - 15, Финни-Смит - 10, Браун - 9, Клебер - 8, Бёрк - 7, Нтиликина - 7, Крисс - 6, Браун - 2, Дончич, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Пинсон, Порзингис, Томас
Комментарии
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