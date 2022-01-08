«Чикаго» переиграл «Вашингтон», «Оклахома» уступила «Миннесоте»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Чикаго (США), в котором на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу в нём одержал «Чикаго» со счётом 130:122.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Зак Лавин – 27 очков. В «Вашингтоне» выделился Брэдли Бил, на его счету 26 очков.



В параллельном матче в Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» провела игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 135:105.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Д'Анджело Расселл, набравший 27 очков и 12 передач. Лучше всех у «Оклахомы» выступил Лугенц Дорт, у него 18 очков.



Также «Даллас Маверикс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 130:106.