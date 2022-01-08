«Даллас» принял решение по Айзее Томасу

Разыгрывающий Айзея Томас покинет «Даллас Маверикс» по истечении десятидневного контракта, сообщает инсайдер Марк Стейн. Клуб принял решение не продлевать соглашение.



Примечательно, что за эти десять дней Томас мог успеть сыграть всего в одной встрече регулярного чемпионата, прежде чем оказаться в коронавирусном протоколе.



Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он отыграл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.



За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».